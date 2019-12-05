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05.12.19 23:43

Загороднюк наградил группу волонтеров медалями "За содействие ВСУ". ФОТО

5 декабря Министр обороны Украины Андрей Загороднюк провел встречу с волонтерами, которые оказывают активную помощь Вооруженным Силам Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Загороднюк наградил группу волонтеров медалями За содействие ВСУ 01

"В рамках встречи министр пообщался с волонтерами, очертил проблемные вопросы, которые на сегодняшний день существуют в Вооруженных Силах Украины, а также выслушал предложения и советы по совместному решению этих вопросов", - говорится в сообщении.

В конце встречи Загороднюк, поблагодарив за сотрудничество с оборонным ведомством и всестороннюю помощь ВСУ, наградил волонтеров знаком отличия Министерства обороны Украины - медалями "За содействие Вооруженным Силам Украины".

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