Онищенко находится в немецкой тюрьме в ожидании решения об экстрадиции,- "DW"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на немецкую прокуратуру.

Как отмечает издание, СМИ ошибочно сообщили, что Онищенко задержали в городе Аахен. На самом деле его задержали в городе Ахим вблизи Бремена на севере страны.

"На основании запроса Украины об экстрадиции по 50-летнего Украинский Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест", - заявили в прокуратуре, но отказались назвать фамилию задержанного.

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В то же время издание утверждает, что источники в правоохранительных органах Украины подтверждают, что это именно Онищенко.

В прокуратуре рассказали, что ожидают правовую позицию адвокатов бывшего депутата-беглеца, после чего суд будет решать, выдавать его Украине. Продолжительность юридических процедур экстрадиции в прокуратуре прогнозировать не берутся.

Также в ведомстве рассказали, что о выходе Онищенко из тюрьмы под залог пока не идет.

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