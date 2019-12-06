На встрече нормандской четверки надо ставить вопрос о мирном соглашении между Украиной и Россией, - Зеркаль

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявила экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я посоветовала бы сейчас обратиться к международномк праву и к последним выводам Международного уголовного суда, который определяет, что в Украине международный конфликт между двумя сторонами - между Украиной и Россией, поэтому мирное соглашение должно быть между Украиной и Россию с гарантиями и четкими положениями про обязательства сторон. Надо ставить вопрос о начале переговоров по мирному соглашению", - сказала Зеркаль.

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В этом контексте она отметила, что существует и отрицательный опыт подписания мирных соглашений, в частности Дейтонские соглашения между участниками гражданской войны в Боснии и Герцеговине.

"Но их к этому вынудили. Украина должна создать условия, при которых нас никто не будет принуждать, но мы будем исходить из того, что чтобы решить ситуацию, нам нужно соглашение, которое будет предоставлять нам определенные гарантии мира на Донбассе и за котороеРоссия будет нести международно-правовую ответственность", - акцентировала Зеркаль.

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В ответ на вопрос, сколько это может занять времени, Зеркаль спрогнозировала, что "на сделку можно выйти за год, на реинтеграцию - за 5-10 лет".