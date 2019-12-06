Результатом нормандского саммита может стать устойчивое прекращения огня на Донбассе и освобождение пленных, - нардеп "СН" Потураев. ВИДЕО

Об этом в эфире 1+1 заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.

"Это встреча не для подписания соглашений. Оттуда не приедет новый "Минск" или "Париж". Могут приехать 3 вещи, над которыми работала украинская сторона, то, на что мы расчитываем.

Первое, это устойчивое прекращения огня по всей линии разграничения на Донбассе, что прописано в самом начале Минских соглашений. Второе, освобождение всех наших военнопленных и политзаключенных, которые находятся на оккупированных территориях.

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Третье, только при условии выполнения первых двух пунктов, может начаться политический процес, т.е. выборы. Исключительно по украинскому законодательсву и по стандартам ОБСЕ. Это означает, что там не может быть ни подразделений регулярной армии РФ, ни наемников РФ. Они должны быть выведены и разоружены. И контроль за границей с РФ не могут осуществлять ни россияне, ни ихнаемники", - рассказал нардеп.

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