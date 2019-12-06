Представлять ОРДЛО на переговорах в Минске могли бы представители райсоветов, законно избранные до 2014 года, – Резников

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день позиция украинской стороны, которую озвучил господин Ермак в Лондоне, заключается в том, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут быть настоящие жители этих территорий, которые сегодня проживают как на временно оккупированных территориях, так и в Украине. Последних мы с вами официально называем временно перемещенные лица, которые сегодня, в том числе, требуют право голосовать", - сказал Резников.

По его мнению, если и говорить об определенных консультациях с представителями ОРДЛО, то нужно создавать диалоговую платформу среди "именно жителей этих территорий, которые сегодня проживают в Украине, свободной Украине и Украине оккупированной".

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Резников отметил, что это не его вопрос определять, кто бы мог быть данными представителями ОРДЛО со стороны Украины.

С юридической точки зрения, он высказал мнение, что до 2014 года на этих территориях (ОРДЛО – ред.) были законно сформированные районные советы на основании выборов в Украине.

"Поэтому как минимум представители тех районных советов могли бы быть этими представителями. Потому что это законно избранные органы местного самоуправления, а не те, которые появились во время незаконных выборов в ОРДЛО, которые мы не признаем, они не являются легитимными", - пояснил он.

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Напоминаем, 5 декабря на встрече в Chatham House в Лондоне помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона будет предлагать привлечь к переговорам ТКГ в Минске представителей ОРДЛО, которые проживают на подконтрольной Украине территории.