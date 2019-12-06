Вы - патриот. Сейчас надо сберечь страну, - Лукашенко назначил главой своей Администрации выходца из КГБ Сергеенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТУТ.by со ссылкой телеканал ОНТ.

"Что касается Администрации президента, то, Игорь Петрович, я сошелся на вашей кандидатуре. Много было обсуждений, разговоров. Что меня склонило больше всего - ваша работа в комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете", - заявил Лукашенко при назначении, сообщает его пресс-служба.

Он также подчеркнул, что Администрация - это политический штаб президента, фактически его лицо.

"Я долго колебался, перебирая разные предложения. Думаю, для вас это будет работа подходящая. С Вакульчиком (председатель КГБ Валерий Вакульчик. - Ред.) я говорил, предупреждал его, что ему придется с главой Администрации сотрудничать тесно. Ну, и Наталья Ивановна (Кочанова) от этой работы не уходит. Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать. У нее большой опыт. В Администрации очень тяжелая работа, а главой Администрации - это горячая сковородка", - отметил президент Беларуси.

"Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну", - подчеркнул президент Бларуси.

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Игорь Сергеенко родился 14 января 1963 года в деревне Столица Шарковщинского района Витебской области. В 1984 году окончил с отличием исторический факультет БГУ, в 2006-м - Академию управления при президенте. Возглавлял управление КГБ по Могилевской области. С 16 декабря 2013 года - первый зампред КГБ.

Во время службы в КГБ Сергеенко, как любой сотрудник спецслужб, нечасто высказывался на острые темы. Два года назад он участвовал в круглом столе, организованном газетой Администрации президента "СБ. Беларусь сегодня", посвященного Куропатам. Он заявил, что сегодня ни у кого не вызывает сомнения то, что в Куропатах лежат люди, которые были безвинно, незаконно расстреляны в 1930 -1940-е годы.

"С этой темы необходимо снять искусственную политизированность, которая никогда ни к чему хорошему не приводила, — говорил Сергеенко. — Сегодня о Куропатах можно говорить как о большом кладбище национального масштаба, где покоятся такие же люди, которые погибали и в Бобруйске, Борисове, Витебске, Гомеле, Могилеве, Мозыре, Орше, Полоцке, Слуцке, Червене. В изученных делах указывается 11 таких мест".

Зампред КГБ Сергеенко также участвовал в переговорах по углубленной интеграции: ровно год назад был включен премьером Румасом в рабочую группу по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества.

Заместителем главы Администрации стала Ольга Чуприс, проректор по учебной работе БГУ. Она сменит на посту Валерия Мицкевича, избранного депутатом палаты представителей.