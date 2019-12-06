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06.12.19 07:45

"Внезапная техническая ошибка": в Египте разбился купленный в РФ истребитель МиГ-29

Египетский реактивный истребитель Миг-29 потерпел крушение из-за технической неисправности.

миг-29

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Xinhua.

"Египетский истребитель разбился из-за внезапной технической ошибки, возникшей во время планового учебного полета, однако пилот выжил, катапультировавшись с летательного аппарата", - пишет Xinhua со ссылкой на слова официального представителя Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рифая.

Специализированный технический комитет сейчас проводит расследование, призванное установить причину неполадки, приведшие к аварии.

Синьхуа напоминает, что это уже второй российский Миг-29, разбившегося в Египте, из 46 истребителей, поставленных РФ в рамках коммерческого контракта от 2016 года на общую сумму в $2,5 млрд. Первый такой случай произошел в ноябре прошлого года, обошлось без жертв.

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