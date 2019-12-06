Посол Нидерландов Йеннес де Мол о Крыме: Неприемлемо аннексировать территорию другого государства в XXI веке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Радио Крым.Реалии.

"Мы за санкции и в дальнейшем выступаем за это. Мы не согласны с тем, что произошло в Крыму. И мы не принимаем факт, что это как другая реальность. Нам также тяжело, у нас были хорошие отношения... исторические отношения с Россией были нормальными, мы уже 400 лет имеем связи между Нидерландами и Россией. Но тем не менее мы не можем это принять, поэтому мы полностью за эти санкции и за территориальную целостность Украины. На сегодняшний день просто неприемлемо отбирать, аннексировать территорию другого государства, мы живем в XXI веке", – заявил Йеннес де Мол.

Он также подчеркнул, что санкционная политика Нидерландов относительно России сохраняется, несмотря на то, что от этого страдает бизнес-потенциал между Нидерландами и Россией, в частности, в сфере сельского хозяйства.

"Санкции построены так, что работа на бизнес в Крыму в обход санкций рано или поздно станет известна. Для бизнеса это очень большой риск", – сказал Йеннес де Мол, добавив, что ему неизвестны данные о посещении нидерландскими государственными деятелями Крыма после его аннексии Россией.

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12 сентября Совет Европейского союза продлил персональные санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины еще на полгода – до 15 марта 2020 года. В списке санкций – 170 граждан России и Украины, а также 44 юридических лица. Санкции предусматривают замораживание их активов и запрет физическим лицам на въезд в ЕС.

Санкции были введены в 2014 году после аннексии Крыма, а затем их несколько раз усиливали в связи с поддержкой Россией боевиков на востоке Украины. С тех пор ограничительные меры несколько раз продлевали. В санкционном списке – ряд российских государственных деятелей, чиновников, военачальников, а также главари поддерживаемых Россией боевиков на неподконтрольных территориях Донбасса.

Также сейчас действуют и периодически продлеваются еще два больших санкционных пакета ЕС в отношении России: секторальные экономические санкции (на данный момент действуют до 30 января 2020 года) и "крымские", введеные в ответ на оккупацию и аннексию полуострова (действуют до 23 июня 2020 года).