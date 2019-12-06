Пожар в Одессе: 2 погибших, 26 человек в больницах, судьба 14 - неизвестна. Поисковые работы продолжаются, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей открытого огня не наблюдается. Проводятся поисково-спасательные работы и работы по тушению отдельных очагов тления конструкций здания.

В ходе проведения поисковых работ обнаружено тело погибшего человека.

Всего в результате пожара погибли 2 человека, в лечебных учреждениях остаются 26 человек, судьба 14 человек остается неизвестной.

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К ликвидации последствий пожара привлечены 253 чел. и 38 ед. техники, из них от ГСЧС 131 чел. о/с и 15 ед. техники.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.

Позже был обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются".