Детективы НАБУ открыли производство на основе расследования журналистов о табачном бизнесе, связанном с нардепом от СН Холодовым. ДОКУМЕНТ

Официальное расследование начато после публикации материала "Слуга семейного бизнеса" в программе журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на радио Свобода.

Во время своего расследования журналисты установили, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с табачным бизнесом, а именно с розничной торговлей сигаретами в киосках, и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, авторы материала пришли к выводу, что лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои же интересы.

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"4 декабря детективами НАБУ внесены сведения в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст.15, ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением", - говорится в официальном ответе Антикоррупционного бюро на запрос журналистов.

Расследование журналистов, которое легло в основу официального производства, было опубликовано 13 ноября.

Тогда "Схемы" установили, что семья депутата от "Слуги народа" Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет - от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани") до распространения этих партий в киоски (владелец киосков - "Киев Маркет Солюшн ") и розничной продажи в этих киосках через две фирмы ("Виктрум" и "Интертабако")".

Фирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами, принадлежит кипрской компании, которая была основана в имении семьи Андрея Холодова на Кипре в городе Лимассол.

Позже депутат отмечал, что кипрская компания, на которую заведен этот бизнес, была продана "другому владельцу" еще в 2018 году, впрочем, не смог сказать, кому именно.

"Этот бизнес тщательно замаскированный за подставными владельцами и несуществующими адресами регистрации этих фирм, и в конце концов выведен на Кипр", - говорится в материале.

С 2018 года семья Холодова действительно переоформила бизнес на другого учредителя, номинального. Основателем фирмы Reineweg LTD, на которую записана сеть столичных киосков, вместо жены Холодова стал киприот Гиоргос Лантас - это юрист, который, кроме этого бизнеса, фигурирует также почти в сотни других кипрских компаний. При этом и после регистрации на номинального держателя фирма оставалась прописанной в имении Холодова в Лимасоле до его избрания в Верховную Раду.

Холодов публично отрицает, что имеет какие-то интересы в торговле сигаретами. "Никакого табачного бизнеса у меня никогда не было", - писал он в Facebook.

"И это не удивительно - ведь иначе депутату от "Слуги народа" пришлось бы признать наличие серьезного конфликта интересов при лоббировании законодательства, которое улучшает условия его собственного бизнеса", - говорится в расследовании.

В октябре Верховная Рада приняла законопроект №1049 с правкой №8, которой меняется формула перераспределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами. В частности, увеличивается маржа заработка для оптовых и розничных продавцов табачных изделий. До вынесения в зал на голосование эта правка прошла через комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, ее поддержал голосованием и лоббирует публично заместитель председателя комитета Андрей Холодов.

На вопрос, является ли он "бенефициаром" правки, рассмотренной его комитетом, депутат Холодов ответил: "За нее проголосовали 215 "слуг народа" и 40 депутатов из других фракций. Если есть такая статистика, как вы считаете, это я бенефициаром этой правки?"

После чего Холодов возмущенно спросил руководителя секретариата комитета, имеют ли право журналисты подходить к народным депутатам и общаться с ними до начала заседания. Журналисты также трижды обращались к Холодову с просьбой об отдельном интервью, однако он отказал.