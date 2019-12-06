Не следует включать "газовый вопрос" в повестку дня нормандского саммита, - Порошенко

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" пишет в своей статье для "Украинской правды" "Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже", передает Цензор.НЕТ.

"Не следует включать "газовый вопрос" в общую повестку дня Нормандского саммита, чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки на политическом треке. Еще ничто в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ. Хотел бы заодно предупредить, чтобы не стало сюрпризом", – предостерегает Порошенко.

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"Уже пятый год, как мы не покупаем газ у России и нет в нем малейшей экономической необходимости. Поэтому не знаю как кто, но наша команда возобновление прямых закупок газа у Путина будет рассматривать как капитуляцию – причем не только в энергетической, но и в политической сфере", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, ранее Министерства энергетики Украины и РФ сообщили о прошедших в Вене 28 ноября двухсторонних газовых переговорах министров Алексея Оржеля и Александра Новака.

Переговоры прошли после телефонного звонка между Путиным и Зеленским, и в ходе которого в том числе обсуждалось будущее транзитного контракта.

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