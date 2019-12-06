"Мирное небо над головами украинцев вне зоны ООС - это заслуга исключительно ваша", - Загороднюк поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВСУ

"Уважаемые военнослужащие и ветераны! В этот день - день 28-й годовщины Вооруженных Сил Украины - вы услышите в свой адрес множество поздравлений. Которых, несомненно, заслуживаете. Я хотел бы отложить традиционный пафос в сторону и сказать вам то, что в пятницу 6 декабря считаю главным. Каждая армия имеет периоды взлета и падений. Думаю, вы согласитесь, что "взлет" - это точно то слово, которое характеризует наше войско после Революции Достоинства и агрессии России на Донбассе. Это было движение вопреки всем - материальным трудностям, изменам, потерям", - обратился Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

"Но вот главное: мирное небо над головами украинцев вне зоны ООС - это заслуга исключительно ваша. Вы остановили подготовленного врага, который, если мыслить масштабно, отказывал Украине в праве называться независимой страной. Вы без "переходных периодов" быстро окрепли и получили боевой опыт, которому у вас учатся во время тренировок наши партнеры", - добавил министр.

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"Итак, во-первых, большое спасибо Вооруженным Силам Украины за мужество и профессионализм. Это ценю я, ценят ваши члены семьи и все украинцы, которым дорого государство. Уважаю каждого воина, который прямо сейчас защищает нашу жизнь в зимних окопах. Благодарен ветеранам войны, волонтерам и неравнодушным соотечественникам за поддержку наших военных в критические для Армии моменты. Призываю помнить каждого военнослужащего, который или которая пал в борьбе с врагом. Они - наши герои и одновременно наша боль. Во-вторых, обещаю делать все, чтобы укреплять боеспособность армии и повышать социальные стандарты для воинов. Это возможно только тогда, когда и страна, и войско будут равняться на европейских и евроатлантических партнеров и их стандарты. Напомню, что стандарты НАТО - это не интернет-мем или клише, а синоним развития и эволюции. В День Вооруженных сил Украины желаю воинам безопасности и успехов на службе, а их семьям - героев, которые всегда возвращаются домой!" - резюмировал Загороднюк.