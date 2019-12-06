Загороднюк, Гончарук и Епифаний поздравили военнослужащих и ветеранов с Днем ВСУ (обновлено)

"Уважаемые военнослужащие и ветераны! В этот день - день 28-й годовщины Вооруженных Сил Украины - вы услышите в свой адрес множество поздравлений. Которых, несомненно, заслуживаете. Я хотел бы отложить традиционный пафос в сторону и сказать вам то, что в пятницу 6 декабря считаю главным. Каждая армия имеет периоды взлета и падений. Думаю, вы согласитесь, что "взлет" - это точно то слово, которое характеризует наше войско после Революции Достоинства и агрессии России на Донбассе. Это было движение вопреки всем - материальным трудностям, изменам, потерям", - обратился Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

"Но вот главное: мирное небо над головами украинцев вне зоны ООС - это заслуга исключительно ваша. Вы остановили подготовленного врага, который, если мыслить масштабно, отказывал Украине в праве называться независимой страной. Вы без "переходных периодов" быстро окрепли и получили боевой опыт, которому у вас учатся во время тренировок наши партнеры", - добавил министр.

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"Итак, во-первых, большое спасибо Вооруженным Силам Украины за мужество и профессионализм. Это ценю я, ценят ваши члены семьи и все украинцы, которым дорого государство. Уважаю каждого воина, который прямо сейчас защищает нашу жизнь в зимних окопах. Благодарен ветеранам войны, волонтерам и неравнодушным соотечественникам за поддержку наших военных в критические для Армии моменты. Призываю помнить каждого военнослужащего, который или которая пал в борьбе с врагом. Они - наши герои и одновременно наша боль. Во-вторых, обещаю делать все, чтобы укреплять боеспособность армии и повышать социальные стандарты для воинов. Это возможно только тогда, когда и страна, и войско будут равняться на европейских и евроатлантических партнеров и их стандарты. Напомню, что стандарты НАТО - это не интернет-мем или клише, а синоним развития и эволюции. В День Вооруженных сил Украины желаю воинам безопасности и успехов на службе, а их семьям - героев, которые всегда возвращаются домой!" - резюмировал Загороднюк.

"Спасибо украинским вооруженным силам за несокрушимость! Современная украинская армия - одна из сильнейших в мире. И такой ее создали вы! Те, кто ежедневно отстаивает независимость Украины. Те, кто отдали свою жизнь за Украину и кто стал ветераном. Те, кто поддерживал и поддерживает наших ребят. Спасибо всем и каждому за ваш вклад! Безопасность - один из главных приоритетов нашего правительства. Поэтому Бюджет-2020 на оборону- самый большой за все время независимости Украины. Так, на укрепление обороноспособности заложены рекордные 136 млрд грн (3% от ВВП). Правительство создаст все условия для уверенного развития Вооруженных сил Украины!" - заявил премьер Алексей Гончарук.

"Сегодня, в День Вооруженных сил Украины, с особым уважением выражаю слова благодарности всем нашим военнослужащим - храбрым мужчинам и женщинам - и поздравляю их с профессиональным праздником. Вы осуществляете очень важную миссию: защищаете родную землю, нашу независимость и свободу. Поэтому в ваш день желаю непреодолимой силы духа и Божьей защиты!", - говорится в поздравлении митрополита Епифания, опубликованном на его странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он отметил, что говоря о военнослужащих, будет несправедливо не упомянуть о капелланов, поскольку украинские капелланы - служат Богу и Украине, и каждый из них, порой даже с риском для собственной жизни, поддерживает дух наших защитников.

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"Сейчас есть более 600 действующих военных капелланов от Православной церкви Украины. Они - духовная опора и поддержка наших воинов, пастыри и духовные советники, которые помогают преодолевать разочарование, уныние и даже спасают жизни, предотвращая суициды и помогая бойцам в моменты тяжелой душевной борьбы", - написал предстоятель ПЦУ(УПЦ).

Он также отметил, что капелланы играют важную роль и вне фронта, в частности, поддерживая семьи военнослужащих, а также работая в реабилитационных центрах, где сраженные войной не только физически, но и морально, украинские военные стремятся вернуться к обычной мирной жизни.

"Мы являемся свидетелями того, как институт капелланства за последние несколько лет заметно развился и утвердился. К сожалению, до сих пор вопрос военного капелланства не нормирован со стороны государства, которое должно четко обозначить роль священника в Украинской армии. Также крайне необходимо, чтобы каждый капеллан был социально защищенным. В законе должно отражаться то, что подтверждено самой жизнью: Украинская армия нуждается в капелланах, ибо их духовное служение жизненно необходимо воинам", - подчеркнул митрополит Епифаний.



