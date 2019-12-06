"Он мог просто пошутить", - Разумков о словах Зеленского, что нынешних нардепов "уже пора менять"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Мы приняли 86 законов, что примерно на 30 % больше, чем за аналогичный промежуток времени наши коллеги в предыдущем созыве. Были ли ошибки? Были. Были ли там вещи, которые надо будет исправлять? Конечно же, это тоже правда. Но мы все делали публично, в стенах Верховной Рады, а не по дороге между зданием ВР и Офисом президента, как это иногда происходило раньше", - отметил он.

По его словам, не допускает ошибок тот, кто ничего не делает.

Недавно в разговоре с участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной" Зеленский заявил, что и этих депутатов уже пора менять.

"Вам лучше об этом все‑таки спросить у Владимира Александровича (Зеленского. - Ред.). Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его хорошее чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить", - сказал Разумков.

Кроме того, он выразил надежду, что количество скандалов в Раде не будет расти.

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