В Раде создана новая депутатская группа "Доверие" во главе с Кулиничем, - Разумков

Об этом объявил на пленарном заседании в пятницу спикер Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде IX созыва депутатской группы "Доверие", в состав которой вошли 17 народных депутатов Украины. Председателем депутатской фракции "Доверия" избран народный депутат Кулинич Олег Иванович (избранный по округу №147, Полтавская область. - Ред.)", - объявил Разумков.

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Кулинич - депутат Верховной Рады с 2012 года. В прошлом созыве был членом депутатской группы "Возрождение". Заместителем Кулинича в новой группе стал Валерий Лунченко, бывший член фракции "Народного фронта".

Состав группы Разумков не сообщил.