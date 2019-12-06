Водителя Porsche, из-за которого погибли два пассажира маршрутки в Буче, арестовали с правом залога в 400 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
По данным следствия, 3 декабря текущего года подозреваемый, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу и допустил столкновение, в результате чего двое пассажиров погибли на месте происшествия.
В этот же день водителя автомобиля задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 3 декабря в Буче около 15:00 произошло смертельное ДТП.
Как стало известно Цензор.НЕТ, 5 декабря, на перекрестке, где случилась трагедия, установили 2 "лежачих полицейских".