Субсидии украинцам будут гарантированно выплачены этой зимой, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом она заявила на часе вопросов к правительству.

По словам министра, в государственном бюджете на 2020 год заложено достаточно финансов для обеспечения выплаты субсидии украинцам.

"Те средства, за которые проголосовали в бюджете 2020 год на субсидии, являются достаточными. Те средства, которые заложены в 2020 году на программу субсидий, согласно расчетам министерства социальной политики, полностью обеспечат всех граждан, которые отвечают критериям и нуждаются в поддержке, обеспечат поддержкой на этот отопительный сезон в полной мере. Поэтому здесь надо сказать, чтобы все были спокойны - субсидия будет предоставлена", - сказала Маркарова.

Министр также отметила, что этой зимой люди будут платить меньше в платежках за отопление из-за снижения цен на газ.

"Вместе с тем, что у нас уменьшается цена на газ и вместе с тем, что у нас есть крепкий курс, очевидно, что цена, которую будут платить люди - будет меньше", - заявила она.

Напомним, ранее глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет направляться на субсидии.

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