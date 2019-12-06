Арахамия о принятии Радой земельной реформы: Только рассмотрение правок может занять 10-12 дней. ВИДЕО

Об этом в кулуарах парламента сказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Сейчас мы хотим посмотреть, как будут проходить правки и их рассмотрение в комитетах, потому что там правки каждый день добавляются и вчера даже компьютеры зависали, когда пытались оформить это в сравнительную таблицу. Поэтому то, что мы хотим и, что мы можем, оно разнится", - сказал депутат.

"Есть прогноз, что если просто поставить все эти правки, то это по времени займет 10-12 сессионных дней", - добавил Арахамия.

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Напомним, что в этом месяце у Верховной Рады осталось всего пять пленарных дней - 12 декабря и 17-20 декабря.

13 ноября парламент принял в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения.