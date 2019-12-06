Украина вошла в пятерку стран с наибольшей заболеваемостью корью, - ВОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

В общем, как отметили в ВОЗ, в прошлом году количество случаев заболевания корью существенно возросла. Пять стран, где зафиксировано больше всего случаев - Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Сомали и Украина.

Тенденция к росту заболеваемости корью сохраняется и в этом году, говорят в организации. По данным ВОЗ, в 2019 году уже было зарегистрировано более 413 000 случаев, тогда как в прошлом году эта цифра составляла около 353 тысяч.

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Впрочем, как предупреждают в ООН, речь идет только об официально зафиксированных случаях, на самом деле количество инфицированных значительно больше. Так, по расчетам организации, в 2018 году заболеваемость могла превысить 9,7 млн случаев, а годом ранее - 7,5 млн.

Корь - заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чиханья, кашля и т.п. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинула помещение.