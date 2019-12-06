58,5% украинцев считают, что для мира на Донбассе нужно идти на компромиссы с РФ, но не на все, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях. В результате опроса собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Лишь 14% украинцев считают, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы по сравнению с июнем 2019 количество сторонников этой точки зрения уменьшилось на 6%. Еще 58,5% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все (по сравнению с 49% в июне 2019).

Эта позиция - "идти на компромиссы, но не на все" преобладает во всех регионах: Западном (57%), Центральном (53%), Южном (60%), Восточном (67%). На любые компромиссы более склонны идти граждане в Южном (24%) и Восточном (18%) регионах и значительно меньше - в Центральном (10%) и Западном (13%) регионах.

В то же время, на Западе (29%) и в Центре (20%) больше тех, кто думают, что мир на Донбассе может установиться только с позиции силы - когда одна из сторон победит. На любые компромиссы больше всего готовы идти избиратели "Оппозиционной платформы - За жизнь" (около 33%), меньше - избиратели "Слуги народа" (около 14%), меньше всего - "Европейской солидарности" (всего около 5%).

Большинство украинцев считают, что наиболее эффективными мерами для достижения мира является восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях (32%) и международное давление на Россию (также 32%).

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