В Верховную Раду VI созыва некоторых действующих нардепов не взяли бы даже помощниками помощников, - Власенко

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам, оценивая первые сто дней работы Верховной Рады IX созыва.

"Очень сильно Рада изменилась. Я говорил о предыдущей Верховной Раде, но могу сказать и об этой. При всем уважении к своим коллегам-народным депутатам, и к тому, чем они занимались в прошлой жизни, но многих из них в Верховную Раду шестого созыва не взяли бы даже помощниками помощников народных депутатов", - сказал он.

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"Парламент VI созыва, в котором я имел честь работать от 3 июня 2008 года до 2010 года, до избрания Виктора Януковича президентом, это был реальный парламент. Да, там были свои проблемы, было сумасшедшее кнопкодавство, которое неправильное абсолютно. Но это был парламент, где проходило обсуждение, где принимались реальные решения, где не было беспрекословного влияния президента на парламент", - добавил Власенко.