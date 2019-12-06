Сенцов и Сущенко призвали глав МИД государств-участников ОБСЕ продолжать усилия для освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Открывая мероприятие, министр иностранных дел Украины В.Пристайко поблагодарил присутствующих коллег за те усилия, которые прилагались их странами и способствовали возвращению в сентябре незаконно удерживаемых граждан Украины.

В свою очередь, О.Сенцов и Р.Сущенко поделились собственными историями о пути от незаконного задержания и сфальсифицированных обвинений к освобождению из-за решетки российских тюрем и привлекли внимание к массовому грубому нарушению прав человека Россией. Они также напомнили об около ста украинских гражданах, которых продолжают незаконно удерживать по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя и призвали глав внешнеполитических ведомств государств-участников ОБСЕ продолжать усилия для их освобождения.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Сущенко находился в незаконном заключении в России по надуманному обвинению три года. Его задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже". Московский городской суд 4 июня 2018 года осудил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

В свою очередь, украинского режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Его обвинили якобы в подготовке терактов Сенцова приговорили к 20 годам заключения.