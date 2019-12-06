У Скалецкой достаточно профессионализма, чтобы самой подобрать себе команду, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время часа вопросов к правительству.

"Я убежден в том, что у министра здравоохранения Зоряны Скалецкой достаточно мудрости и профессионализма подобрать команду самостоятельно, так как именно человек, который несет политическую ответственность за реформу, вправе формировать команду", - сказал Гончарук.

В связи с этим, он отметил, что следит за тем, чтобы люди с коррупционным прошлым и испорченной репутацией не занимали должностей в правительстве.

"Если вы покажете мне в Министерстве здравоохранения на официальных позициях людей, которые являются коррупционерами, мы готовы принимать по ним решения", - заявил Гончарук.

В то же время, комментируя освобождение от должности председателя Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко, премьер отметил, что это было решение Петренко, и он мог его пересмотреть. В то же время, Гончарук добавил, что команда, которую подбирал Петренко, остается в НСЗУ.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко заявил, что написал заявление об увольнении.

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