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06.12.19 12:46

"Слуга народа" повторит праймериз кандидатов на главу комитета по вопросам внешней политики вместо Яременко, - Арахамия

Фракция "Слуга народа" снова проведет праймериз кандидатов на главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и рассмотрит новый порядок избрания главы комитета, заявляет лидер фракции Давид Арахамия.

"Слуга народа" повторит праймериз кандидатов на главу комитета по вопросам внешней политики вместо Яременко, - Арахамия

"Мы проведем еще раз внутри фракции праймериз… Мы на фракции даем методологию, чтобы фракция сама проголосовала за эту методологию отбора, проведем отбор согласно новой методологии, потом изберем лидера, проведем сигнальное голосование и потом вынесем в зал", - рассказал Арахамия журналистам в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что при избрании кандидата на должность главы комитета были три победителя из восьми претендовавших, они проходили специальную проверку, а потом из этих трех Офис президента рекомендовал одну кандидатуру, которой оказалась Елизавета Ясько.

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Арахамия пообещал, что будут подготовлены два проекта постановления о прекращении исполнения обязанностей главы комитета Богдана Яременко и о назначении нового главы комитета.

Лидер фракции объяснил не разделение данных вопросов в проекте постановления, которое в четверг не поддержали народные депутаты (об увольнении Яременко и назначении Елизаветы Ясько. - Ред.) желанием сэкономить время на рассмотрение данных вопросов.

Он также отметил, что Яременко не выполняет обязанности главы комитета с того момента, как подал свое заявление на увольнение.

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В четверг Рада Украины не поддержала постановление, которым Богдан Яременко ("Слуга народа") освобождается от должности главы комитета по вопросам иностранной политики, а вместо него соответствующий комитет должна была возглавить Елизавета Ясько ("Слуга народа"). За соотвестующий проект постановления №2534 проголосовали 186 народных депутатов.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

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31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

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