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06.12.19 12:47

Наемники РФ осуществили мощный и длительный обстрел позиций ВСУ под Авдеевкой из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили уже 4 обстрела, все на донецком направлении.

Наемники РФ осуществили мощный и длительный обстрел позиций ВСУ под Авдеевкой из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, ночью оккупанты дважды открывали огонь по нашим воинам, которые защищают подступы к Авдеевке.

"Так, в час начался мощный и длительный обстрел наших позиций из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 мм. В общем зафиксировано 23 взрыва мин, выпущенных со стороны Минерального.

А после двух часов ночи противник 35 минут со стороны Каштанового обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

С 7:30 до 7:50 вражеские станковые противотанковые гранатометы раздавались неподалеку от Николаевки", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что после 10 утра российско-оккупационные войска 20 минут из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Павлополя.

"Потерь с нашей стороны нет", - добавили в пресс-службе Минобороны.

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