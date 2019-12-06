Пожар в одесском колледже: количество пострадавших увеличилось до 32, в больницах находятся 22 человека

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

"Вчера еще двое студентов обратились амбулаторно в поликлиники", - сообщили в мэрии.

Таким образом, количество пострадавших увеличилось до 32 человека.

По данным департамента здравоохранения, 22 человека находятся в больницах, из них 9 - студенты.

Сотрудника ГСЧС, который получил тяжелые травмы, будут перевозить в военный госпиталь.

Также сообщили о причине смерти второй жертвы пожара, которую нашли вчера под завалами — отравление продуктами горения.

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Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате пожара в Одесском колледже по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пять студентов, 27 пострадавших госпитализированы.

Правоохранители 5 декабря подтвердили обнаружение тела женщины под обломками конструкций сгоревшего корпуса колледжа и проинформировали, что всего зафиксирован 31 пострадавший вследствие ЧП.

В Нацполиции также отметили, что полицейские установили местонахождение женщины, с которой была потеряна связь и она считалась пропавшей: "Сейчас с ней все в порядке".

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"Поиск 13 человек продолжается", - добавили в ведомства.

Позже был обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются".