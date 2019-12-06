63% украинцев против полной амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях. В результате опроса собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отмечается, что 63% опрошенных против амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе. В то же время 19% имеют противоположное мнение.

8,6% украинцев считают, что амнистия должна быть для всех наемников, без исключения.

Еще 22% считают, что амнистировать можно участников незаконных вооруженных формирований, за исключением тех, кто осуществлял серьезные преступления (убийства гражданских лиц, пытки и т.д.).

24,9% граждан Украины не готовы ни к одному варианту амнистии - по их мнению, нужно привлекать к ответственности всех по закону.

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