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06.12.19 13:23

29% украинцев считают главной целью сепаратистов на Донбассе - зарабатывание денег, которые платит РФ, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА

17% украинцев считают, что целью сепаратистов на Донбассе является объединение с Россией.

29% украинцев считают главной целью сепаратистов на Донбассе - зарабатывание денег, которые платит РФ, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях. В результате опроса собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

11% опрошенных считают, что основной целью сепаратистов является "стремление к перераспределению собственности в свою пользу".

9,5% называют целью - "сопротивление навязыванию украинской идентичности русскоязычному населению",

"Защита местного населения от угрозы уничтожения со стороны" бандеровцев"- 9%, "реставрация форм жизни советских времен" - 3%.

Не смогли дать определенного ответа 21% опрошенных.

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29% украинцев считают главной целью сепаратистов на Донбассе - зарабатывание денег, которые платит РФ, - опрос Деминициатив и КМИС 01

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