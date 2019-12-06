Оборонная реформа и реорганизация Минобороны: в МИД назвали ключевые шаги для получения Украиной ПДЧ в НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом замминистра иностранных дел Егор Божок сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Ключевой вопрос (в реформировании Минобороны. – Ред.) – разведение должностей главнокомандующего Вооруженных сила Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - сказал он.

По словам замминистра, в этом контексте речь идет о внедрении так называемой "J-структуры НАТО", и это ключевой стандарт, на котором построены все вооруженные силы Североатлантического альянса.

"Насколько мне известно, министр обороны Украины (Андрей Загороднюк. - Ред.) планирует сделать это уже с 1 января следующего года. Это задание будет выполнено", - добавил Божок.

Помимо этого, отмечает замглавы МИД, в части реформирования оборонного ведомства Украине необходимо также обеспечить нахождение на должности главы Минобороны гражданского лица, однако в настоящее время это условие уже выполнено.

"Но это уже выполнено, и даже больше - у нас министр обороны не просто человек, который "снял погоны", но их никогда не носил, а может, носил в институте. Но он (Загороднюк. - Ред.), как бывший руководитель Офиса реформ при Министерстве обороны, достаточно хорошо ориентируется во всех процессах. Он является одним из драйверов реформ, и поэтому очень важно, что он сейчас возглавил это министерство. Эти две вещи принципиальные из части, касающейся Министерства обороны", - пояснил дипломат.

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Также Украине необходимо провести ряд мероприятий, связанных с завершением комплексного обзора сектора безопасности и обороны Украины и подготовки нового Стратегического оборонного бюллетеня.

"Это планируется делать в середине следующего года", - рассказал замминистра.

Помимо реформы и реорганизации Минобороны Украине еще следует сделать ряд шагов в оборонной сфере, добавил Божок, отметив, что и в этих вопросах наблюдается прогресс.