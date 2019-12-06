Рада во втором чтении приняла закон о госслужбе

Как информирует Цензор.НЕТ за соответствующий законопроект проголосовали 273 нардепа.

Законопроект содержит ряд норм, которые облегчают по сравнению с сегодняшней ситуации возможность освобождения от должности госслужащего.

В частности, предусмотрено, что при увольнении не применяется положение законодательства о труде относительно обязанности субъекта назначения получить согласие выборного органа первичной профсоюзной организации на увольнение. На заседании парламента депутаты также отмечали, что данным законопроектом при увольнении ряд госслужащих не будет получать предусмотренные на сегодняшний день социальные выплаты.

Данным законопроектом, в частности, вносятся изменения в закон о Службе безопасности Украины, которыми предусмотрено, что кадры СБУ будут составлять, кроме военнослужащих, еще и государственные служащие и другие работники, заключившие трудовой договор с СБУ. Также выписаны особенности прохождения государственной службы в СБУ.

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