Запуск "Северного потока-2" не означает прекращения транзита российского газа через Украину, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я еще раз хочу подчеркнуть: это ("Северный поток-2". - Ред.) чисто коммерческий проект. Правительство фактически не принимает в нем участие. И так, чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать: это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - сказал он на встрече с представителями немецкого бизнеса.

Путин добавил: "Вопрос - не в территории, вопрос - в экономической целесообразности".

Президент РФ напомнил, что сейчас Россия ведет переговоры с украинскими партнерами в Вене, и, несмотря на то, что запросные позиции сторон трудно реализуемые, он выразил надежду, что хозяйствующие субъекты найдут приемлемые решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Условия пока экономически неприемлемы для нас, - Путин о предложениях Киева по транзиту газа

Путин рассчитывает, что стороны на переговорах с Украиной по газу в Вене найдут приемлемые решения, хотя озвученные на данный момент запросные позиции трудно реализуемы.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин.

Как сообщалось ранее, рыночные цены на газ с 1 января 2020 могут вырасти в 1,8 раза в случае, если Украина не заключит договор на транзит российского газа в Европу.