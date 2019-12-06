На завершение строительства "Охматдета" дополнительно выделено 200 млн грн, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"По инициативе Президента и по поддержке Верховной Рады сегодня вопрос дополнительных средств для завершения строительства современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет" снят. И новый корпус будет запущен уже в следующем году. А это значит, что дети будут получать качественное лечение в современной больнице", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что 200 млн грн - это та необходимая сумма, которая позволит завершить строительство, и Правительство приложит все усилия, чтобы объект был сдан в эксплуатацию в первом квартале следующего года.

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Напомним, в апреле этого года была открыта первая часть нового корпуса "Охматдета". Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. кв. м - несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделения.