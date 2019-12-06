Берлин обнародовал расписание нормандской встречи в Париже

Об этом в пятницу на брифинге сообщила представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16:00. Общая конференция запланирована на 19.00", - сказала Деммер.

Она отметила, что перед заседанием "нормандской четверки" канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

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"В 15:00 (по местному времени. - Ред.) канцлер проведет короткую двустороннюю встречу один на один с президентом Путиным. В 15:30 - с Президентом Зеленским ", - сказала представительница немецкого правительства.

По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов".

Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса. Но в 2019 году "появилась новая динамика" и удалось сделать конкретные шаги, отметила она.