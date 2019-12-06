Российские оккупанты с 2020 года не будут брать в наемники мужчин старше 45 лет, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Со следующего года в российско-оккупационных войсках будет изменен порядок прохождения военной службы в части, касающейся предельного возраста пребывания личного состава на службе", - говорится в сообщении.

Так, командирам соединений и частей 1 и 2 АК приказано в марте 2020 разорвать контракты с военнослужащими 50-55 лет, в зависимости от занимаемых ими должностей. Также военным комиссариатам на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях приведено распоряжение о запрете принятия на военную службу лиц старше 45 лет.

"В то же время с целью создания подготовленного резерва для пополнения рядов оккупационных войск русская оккупационная администрация усиливает пропагандистскую работу в системе т. н. "Военно-патриотического и физического воспитания" молодежи и юношества путем развития разветвленной структуры общественных организаций по образцу российской "Юнармии", - сообщает разведка.

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