Зеленский присвоил генеральские звания Мойсюку, Максименко, Малиновскому, Нестеренко и Степаненко

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено командующему десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майору Евгению Мойсюку.
Президент также присвоил звание генерал-майора:
начальнику штаба, первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василию Максименко;
начальнику штаба, первому заместителю командующего ракетными войсками и артиллерией Командования Сухопутных войск Андрею Малиновскому;
командующему войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Александру Нестеренко;
начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгению Степаненко.
Все они до сегодняшнего звания были в звании полковника.
В День Вооруженных сил Украины Глава государства наградил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужність" III степени, орденом Даниила Галицкого и медалями "За військову службу Україні", сообщает пресс-служба ОП.