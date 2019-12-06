Зеленский присвоил генеральские звания Мойсюку, Максименко, Малиновскому, Нестеренко и Степаненко

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено командующему десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майору Евгению Мойсюку.

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Президент также присвоил звание генерал-майора:

начальнику штаба, первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василию Максименко;

начальнику штаба, первому заместителю командующего ракетными войсками и артиллерией Командования Сухопутных войск Андрею Малиновскому;

командующему войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Александру Нестеренко;

начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгению Степаненко.

Все они до сегодняшнего звания были в звании полковника.

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В День Вооруженных сил Украины Глава государства наградил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужність" III степени, орденом Даниила Галицкого и медалями "За військову службу Україні", сообщает пресс-служба ОП.