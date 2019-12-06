Законопроект о рынке земли вряд ли примем до нового года, - Корниенко

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что до нового года мы вряд ли его примем. Возможно, возьмемся за его рассмотрение. Но тут вопрос, что если мы заходим в рассмотрение вопроса, мы не можем рассматривать другие вопросы", - сказал он.

"Если мы заходим в рассмотрение вопроса, где есть более 4 тыс. поправок, из которых примерно примерно 3 тыс., по информации от депутатов, будут ставить на подтверждение. Это примерно по 2 минуты на правку, например, это 6 тыс. минут, или 600 часов, или примерно 100 пленарных дней", - добавил Корниенко.

Он отметил, что аппарат Верховной Рады размышляет, как принять этот важный вопрос и не сорвать работу парламента.

Напомним, что в этом месяце у Верховной Рады осталось всего пять пленарных дней - 12 декабря и 17-20 декабря.

13 ноября парламент принял в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения.

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