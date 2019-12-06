Мы расширили законодательную базу до того, что теперь электронные обращения граждан имеют силу, - Корниенко

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

Среди внесенных изменений - урегулирование обращения граждан.

"Первое - это относительно обращений граждан, жалоб, взаимодействие с органами власти. Мы расширили фактически законодательную базу до того, что фактически теперь электронные обращения имеют силу. Если гражданин написал обращение ко мне, как к народному депутату по email, то теперь это имеет такую ​​же законную силу, если бы он это сделал с помощью письма с маркой", - сказал Корниенко.

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Также законопроект вносит изменения в законы о государственной службе.

"Мы урегулировали, кто в каком органе является руководителем государственной службы, кто может премировать, кто может делать дисциплинарные взысканияь, как должна улучшаться ситуация с отбором госслужащих", - рассказал Корниенко.

Напомним, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет анонсировал выдачу доверенностей в электронном виде.