Зеленский на Донбассе присвоил почетные наименования боевым подразделениям. СПИСОК

Президент вручил боевое знамя командиру 46-го отдельного штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Вячеславу Власенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Кроме того, Глава государства вручил ленты к боевым флагам командирам воинских частей.
46-й отдельный штурмовой батальон 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ получил почетное наименование "Донбас". Ленту с почетным наименованием вручили командиру батальона полковник Вячеславу Власенко.
19-й ракетной бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование "Свята Варвара". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Федор Ярошевич.
201-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование "імені гетьмана Пилипа Орлика". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Валентин Петрушенко.
73-му Морскому центру специального назначения сил специальных операций ВСУ присвоено почетное наименование "імені кошового отамана Антіна Головатого". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады, капитан I ранга Юрий Сидоренко.
Имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка присвоено 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск ВСУ. Ленту с почетным наименованием получил командир батальона майор Святослав Заиц.