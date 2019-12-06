"ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Корреспондент" заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Она рассказала, что принятая стратегия развития и функционирования "ПриватБанка" предусматривает, что спустя пять лет после национализации его нужно приватизировать и снова передать в частные руки.

"Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности - это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики. Планов о слиянии с Ощадбанком нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем", - подчеркнула Маркарова.

По словам Маркаровой, "ПриватБанк", а также "Укргазбанк" будут полностью возвращены на частный рынок.

"В Укргазбанке уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продаже. ПриватБанк начнем готовить к приватизации, как только сможем. По Ощадбанку идут переговоры с ЕБРР о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного набсовета Укрэксимбанка мы пока что ждем новую стратегию", - заявила она.

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