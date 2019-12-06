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06.12.19 16:04

Ирландия планирует в 2020 году открыть посольство в Украине

В следующем году Дублин планирует открыть в Украине посольство Ирландии. Это создаст дополнительные возможности для развития двусторонних отношений.

Ирландия планирует в 2020 году открыть посольство в Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

Накануне, 5 декабря, глава МИДа Вадим Пристайко встретился с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени.

"Украинский министр приветствовал намерение ирландской стороны открыть в 2020 году Посольство Ирландии в Украине. Собеседники согласились, что основание ирландской дипмиссии откроет новую страницу в двусторонних отношениях, создав дополнительные возможности для их поступательного развития на многих направлениях", - сказано в сообщении.

В МИД добавили, что стороны договорились о шагах по дальнейшему расширению торгово-экономических связей, исходя из успешного опыта деятельности ирландских компаний в Украине, в частности международного авиаперевозчика "Ryanair".

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Также Вадим Пристайко поблагодарил ирландского коллегу за последовательную поддержку Дублином суверенитета и территориальной целостности Украины.

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