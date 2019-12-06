Мы поддерживаем "нормандский формат" и выполнение Минских соглашений, - Еврокомиссия

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"ЕС не является частью "нормандского формата". Единственное, что я могу сказать от имени ЕС, мы решительно поддерживаем этот формат и мы решительно поддерживаем выполнение Минских соглашений. И мы настоятельно призываем всех партнеров выполнить все их обязательства, которые обеспечат реализацию этого соглашения, поскольку в итоге речь идет о людях в Украине", - заявил Стано.

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