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06.12.19 16:04

Мы поддерживаем "нормандский формат" и выполнение Минских соглашений, - Еврокомиссия

В Европейском Союзе выразили решительную поддержку саммиту лидеров стран "нормандской четверки", который 9 декабря состоится в Париже, и реализации Минских соглашений.

Мы поддерживаем "нормандский формат" и выполнение Минских соглашений, - Еврокомиссия

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"ЕС не является частью "нормандского формата". Единственное, что я могу сказать от имени ЕС, мы решительно поддерживаем этот формат и мы решительно поддерживаем выполнение Минских соглашений. И мы настоятельно призываем всех партнеров выполнить все их обязательства, которые обеспечат реализацию этого соглашения, поскольку в итоге речь идет о людях в Украине", - заявил Стано.

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