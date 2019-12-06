Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.12.19 16:17

"Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе

Заявления помощника президента Украины Андрея Ермака о строительстве стены на Донбассе были метафорой.

арахамия

Об этом заявил в кулуарах Верхновной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Это метафорическое выражение. Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются. Надо понимать, что сценариев восемь – десять, но комбинации их за сотню переваливают... Президент, когда готовится к нормандской встрече, рассматривает с рабочей группой все сценарии, которые возможны", – подчеркнул Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовы "построить стену" на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров, - помощник Зеленского Ермак

По его словам, главы парламентских фракций сегодня встречались с Ермаком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Они обсудили базовые сценарии по Донбассу.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил: Мы готовы "построить стену" на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100