У "Укроборонпрома" украли 2 здания стоимостью $7 млн, - Найем

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мы узнали, что за месяц до нашего прихода у Концерна украли два здания. Буквально. Внесли изменения в реестре и переписали на частные структуры", - написал он.

По словам Найема, речь идет о двух зданиях завода "Маяк". Одно из них бывший заместитель директора завода Юрий Лошаков пытался продать по цене в четыре раза ниже оценочной. Его задержали при попытке получить взятку в $2 млн. Все имущество "Маяка" сейчас арестовано судом.

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"А вчера мы получили выписку из реестра на это же здание, и оказалось, что пока СБУ задерживала шулеров, в систему были внесены изменения. Теперь здание принадлежит не заводу, а некоему ТОВ "ГЕУЛЛА". Акт передачи квадратных метров подписал тот самый Юрий Лошаков.

То есть, вдумайтесь! Здание находится под официальным арестом как государственное, а у регистратора, уполномоченного государством, на этот счет свое мнение - он уверен, что имущество уже частное", - написал Найем.

Оценочная стоимость 2 зданий и земли, по его словам, составляет порядка 160 млн грн, по экспертизе 2018 г. - $7 млн.

Замгендиректора "Укроборонпрома" настаивает, что мошенники не смогут воспользоваться украденными зданиями.

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"Вы не получите ни одного квадратного метра в этом здании. Ни в аренду, ни в собственность. Мы вернем его заводу, а все причастные к схеме станут фигурантами уголовных производств и могут рассчитывать на несколько квадратных метров неподалеку от Концерна, в Лукьяновском СИЗО", - пообещал он.



