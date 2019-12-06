Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде, и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

"В условиях информационной ежедневной арт-атаки уклонистов о том, как все было не так предыдущие 5 лет, нам удалось сохранить поддержку наших избирателей. Спасибо за доверие и совместную работу на страну", - отметила Геращенко.

По ее словам, фракции удалось провести постановление ВР о необходимости получения ПДЧ и курса в НАТО. Это важно в условиях нынешней внешнеполитической размытости и молчания.

"Среди принятых большинством вменяемых законов "их авторства", в частности, и о статусе добровольцев, и евроинтеграционных, многие - просто переписаны наши, просто не с нашими фамилиями :) Мы голосовали ЗА, несмотря на эту несправедливость, потому что главное результат", - подчеркнула она.



"Мы едва ли не единственная фракция, которая читает законы. Еще рассказываем потом о прочитанном слугам. Нам удалось остановить немало совсем безумных проектов. Да, мы не можем провести ни одного своего закона, поэтому сосредоточились на поправках и тщательно готовим изменения к каждому законопроекту, пытаясь в комитете и зале через 2 чтения усовершенствовать новшества слуг", - рассказала Геращенко.



Она отметила, что фракция "Евросолидарности" делает все, чтобы Рада работала согласно регламенту.

"Мы стоим на страже нацинтересов и суверенитета, контролируя власть и не давая пересечь красные линии. Мы остаемся единственной правоцентристской оппозицией в ВР, делаем все для неизменности курса на ЕС и НАТО. И к нам потихоньку прислушиваются даже в монобольшинстве", - заявила Геращенко.

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