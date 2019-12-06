Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.12.19 17:08

Единороссу Кучерявому, задержанному контрразведкой СБУ во время поездки за украинским загранпаспортом, сообщили о подозрении

Члену партии "Единая Россия" из оккупированного Севастополя Игорю Кучерявому, который после задержания контрразведкой СБУ находится в Херсоне, украинские правоохранители сообщили о подозрении.

Об этом "Крым.Реалии" сообщил адвокат Кучерявого Игорь Мокин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, о подозрении сообщили представители СБУ и прокуратуры АРК по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Взять комментарий у самого Кучерявого изданию пока не удалось. В одном из отелей Херсона, где, по предположению СМИ, может проживать Кучерявый, корреспонденту "Крым.Реалии" сообщили, что "не имеют права разглашать информацию о клиентах".

Смотрите также: "Мы идем к себе домой", - Чубаров анонсировал Марш достоинства в Крым. ВИДЕО

Единороссу Кучерявому, задержанному контрразведкой СБУ во время поездки за украинским загранпаспортом, сообщили о подозрении 01

О задержании контрразведкой СБУ на административной границе между Крымом и Херсоном, на пункте пропуска "Каланчак", члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого стало известно 3 декабря. На следующий день в СБУ сообщили, что Кучерявый направлялся на материковую Украину за украинским загранпаспортом.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100