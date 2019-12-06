Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов в отношении четырех подозреваемых - всех, кто был участником того трагического события", - сообщил он.



Далее подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд. Там выберут наказания для этих лиц.

Труба верит, что наказание будет справедливым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР готовит проект подозрения относительно незаконного назначения Семочко в Службе внешней разведки, - Труба

"Спасибо следователям за профессиональную работу. Безусловно, жизнь ребенка не вернуть, но привлечь виновных к ответственности - наша обязанность", - подытожил он.

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инспектору полиции Приходько сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба