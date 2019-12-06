Госдолг в 2024 году не должен превышать 40% ВВП, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы очень четко для себя определили, что предельный объем государственного долга относительно ВВП должен быть уменьшен кардинально. В 2018 году это 52,3%, в 2019 году - 50%, в 2020 году - 45,3%. И в 2024 году он должен составить не более 40% ", - сказала Маркарова.

Она отметила, что в 2019 году поставленные цели по управлению долгом были достигнуты.

Маркарова также подчеркнула, что программа сотрудничества с Международным валютным фондом выполняется, "а когда мы из нее випустимся и нам не нужна будет поддержка МВФ, тогда основой для инвесторов станут исключительно наши долгосрочные трехлетние бюджеты, и мы увидим, что это отразится в рейтинге (Украины. - Ред.)".



Напомним, ранее Маркарова заявляла, что что через год-два государственный долг перестанет быть проблемой.

Также сообщалось, что Кабмин создаст агентство, которое будет заниматься государственным долгом Украины. В правительстве рассчитывают, что таким образом вопрос государственного долга удастся деполитизировать.

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