Смерть волонтера в Бахмуте: полиция переквалифицировала дело о нападении на Мирошниченко

Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция инкриминирует подозреваемому умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

В рамках расследования полицейские провели осмотры места происшествия, обход домов, расположенных вблизи места преступления. Оперативники и следователи установили и отработали видео с камер наблюдения, которое приобщено к материалам уголовного производства.

Назначен комплекс судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, 29 ноября в Бахмуте произошло резонансное преступление: в результате нападения неизвестных тяжелые травмы получил местный волонтер Артем Мирошниченко. После ряда сложных операций он находился в реанимации. Вчера, 5 декабря, вечером мужчина скончался.

Полицейские задержали подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Суд отправил его под домашний арест. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности другого несовершеннолетнего, 2002 года рождения, который в момент совершения преступления находился рядом.