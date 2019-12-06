Грузы на ЮЖЗД в целях безопасности сопровождают беспилотники, - Веприцкий



Беспилотники позволяют инспектировать грузы без необходимости расформировывать поезда и выставлять их на другие пути для коммерческого осмотра. Это, говорят в ЮЗЖД, положительно сказывается на участковой скорости движения поездов и разгружает пути на станциях, пишет УНИАН.

Региональный филиал УЗ "Юго-Западная железная дорога" продолжает реализовывать Программу по оптимизации грузоперевозок. Чтобы ускорить и упростить процедуру осмотра грузовых поездов, а также обеспечить должную охрану грузов, ЮЗЖД использует беспилотники. Дроны не только инспектируют грузы, но также патрулируют территорию станций и используются для обслуживания инфраструктуры железной дороги. - Безопасность перевозок для нас – один из главных приоритетов, ведь речь идет о доверии клиентов. ЮЗЖД – перевозчик с обширным покрытием, и наша задача – предоставить качественную комплексную услугу. Используя в своей работе дроны, мы смогли ускорить процедуру осмотра грузов. Больше не нужно расформировывать поезда и выставлять их на другие пути для коммерческого осмотра. С помощью беспилотников служба военизированной охраны может проинспектировать вагон с воздуха. Усовершенствовав этот процесс, мы смогли ускорить движение поездов на участке, разгрузить пути на станциях и сократить операционные затраты ЮЗЖД, - прокомментировал директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий.

Он также отметил, что, используя беспилотники для патрулирования территории станций, ЮЗЖД смогла усовершенствовать прием и охрану грузов по пути следования, а также предотвратить кражу грузов. - Беспилотники фиксируют изображение на объектах и отправляют их в режиме онлайн на место дислокации опергруппы военизированной охраны. Камеры с качественной оптической аппаратурой, установленные на дронах, передают изображение высокой точности. Они почти бесшумны и практически незаметны, - уточнил глава ЮЗЖД. В ЮЗЖД отмечают, в основе такого подхода к охране грузов – лучший европейский опыт. Использование беспилотных летательных аппаратов дает возможность выйти на новый уровень предоставления услуг грузоотправителям и более точно отслеживать их месторасположения и следить за сохранностью.





