Интерпол отказался искать похитителей и убийц крымского татарина Аметова - первой жертвы оккупации полуострова

Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" заявил прокурор Автономной республики Крым Игорь Поночовный, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуратура АР Крым обратилась с соответствующим запросом в Департамент международного полицейского сотрудничества Интерпола для объявления подозреваемых в международный розыск и выставления "красных карточек"", - пояснил он.

По словам Поночовного, у Интерпола были свои аргументы для отказа в объявлении в розыск. Так, в организации сослались "на запрет осуществления какого-либо вмешательства в деятельность политического, военного религиозного или расового характера, а также ссылаясь на то, что использование каналов и возможностей организации невозможно по делам о создании и участии в не предусмотренных законом вооруженных формирований".

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Напомним, крымский татарин Решат Аметов – первая жертва российской оккупации Крыма. 3 марта 2014 года он вышел на одиночный пикет к зданию Совета министров в Симферополе. Аметов был похищен с пикета. 16 марта было найдено его тело со следами пыток.

Прокуратура АРК сообщила, что установила личности похитителей и убийц Аметова. По данным следователей, это 2 "бойца" НВФ "Самооборона Крыма" - Александр Баглюк и Александр Руденко. Ими руководил бывший военнослужащий ВС России Евгений Скрипник.

Всех троих подозревают в в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 ч. 3, 260 ч. 2 УК Украины, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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